الأهلي يتجاوز أحد ويقفز للمركز الثالث في كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 19:29 pm

صعد النادي الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وذلك بعد تغلبه على ضيفه أحد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من المسابقة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 30 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة 19 في المركز العاشر.



وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، حقق الفيصلي فوزاً صعباً على ضيفة هجر بهدف دون مقابل، سُجل الهدف الوحيد عند الدقيقة 92، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 20 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 10 في المركز الثالث عشر.





وفي ختام المباريات تغلب الجيل على مضيفه الوحدة 3/2، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالمجيد بنادي الوحدة بمكة المكرمة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الجيل إلى النقطة 22 في المركز السابع، فيما بقي الوحدة على رصيدة السابق بـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر.