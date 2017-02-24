غداً.. الشباب يواجه الشعلة ودياً

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 19:52 pm

يخوض الفريق الأول بنادي الشباب مباراة ودية أمام نظيره الشعلة يوم غد السبت عند الساعة 3:50م، على ملعب النادي الرديف، استعداداً لما تبقى من المنافسات المحلية هذا الموسم.

وعلى الصعيد الميداني، استهل سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول بنادي الشباب تدريباته بمران إحماء وتسخين ومحطات لياقية منوعة تحت إشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، بعد ذلك طبق اللاعبون عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في مناورة أجراها المدرب على كامل الملعب، ليختتم المدرب حصته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.