مدرب ليستر سيتي بعد الإقالة: "حلمي مات"

لندن - (أ ف ب) | Friday, 24 February 2017 - 20:48 pm

اعتبر الاإيطالي كلاوديو رانييري اليوم الجمعة أن "حلمه مات" بعد إقالته من تدريب ليستر سيتي الإنجليزي الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، بعد عام من إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.



وقال رانييري: "حلمي مات أمس".



وأضاف: "بعد نصر الموسم الماضي والتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كل ما حلمت به هو البقاء في ليستر سيتي، النادي الذي أحبه، إلى الأبد وللأسف، لم يحصل ذلك".