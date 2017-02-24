قبل مواجهة الهلال آسيوياً.. الريان يخسر من الغرافة بثنائية

الدوحة - (د ب أ) | Friday, 24 February 2017 - 21:26 pm

حافظ الغرافة القطري على صحوته في دوري نجوم قطر، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، إثر تغلبه 2/1 على مضيفه الريان.



وبادر ناثان أوثافيو بتسجيل هدف الريان الوحيد عند الدقيقة 13، قبل أن يستعيد الغرافة اتزانه في الشوط الثاني ويحرز هدفين عن طريق رشيد سوماليا وعبدالغني منير مزيد في الدقيقتين 55 و 74.



وارتفع رصيد الغرافة، الراغب في الدخول إلى المربع الذهبي في ترتيب المسابقة، إلى 37 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد الريان عند 44 نقطة في المركز الثالث.



يشار إلى أن الريان القطري سيواجه نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.