الاتفاق يجتاز الفتح ويقابل التعاون في دور الـ8 من كأس الملك

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 21:42 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تجاوز نظيره الفتح بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وسجل هدف الاتفاق الوحيد في اللقاء اللاعب صالح العمري عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.



وبهذه النتيجة يطير الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون في دور الـ8 من البطولة.



يشار إلى أن التعاون وصل لذات الدور، بعد أن تجاوز الرائد 1-0 في ديربي القصيم.