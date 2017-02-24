في ختام دور الـ16.. العدالة يخشى مصير الاتحاد أمام الطائي.. والفيصلي في مواجهة الخليج

الرياض - الرياضية | Friday, 24 February 2017 - 22:08 pm

تختتم يوم غدٍ السبت مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بلقاءين، حيث يستضيف في اللقاء الأول نادي العدالة نظيره الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة 3:35م.



ووصل نادي العدالة هذا الدور من البطولة بعد أن انتصر على فريق الباطن في دور الـ32 بنتيجة 3/2، فيما انتصر فريق الطائي على نظيره الاتحاد في دور الـ32 من البطولة ليحجز مكاناً في دور الـ16.



وفي اللقاء الثاني، يستضيف نادي الفيصلي نظيره الخليج على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، عند الساعة 6:40م.



وتجاوز نادي الفيصلي في دور الـ32 نظيره الجيل بنتيجة 3/2، فيما تجاوز الخليج في دور الـ32 نظيره العين بينتجة كبيرة قوامها 8/1.



يشار إلى أن الفائز في مباراة الأولى سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور ربع النهائي من البطولة.