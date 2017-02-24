حاتم باعشن: سأبقى في الاتحاد لآخر يوم في حياتي

الرياض - الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:41 am

وجه المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد شكره لجماهير ناديه على وقوفهم الدائم مع الفريق، مطالباً الجماهير الاتحادية بعدم ما يشاع مؤخراً حول تقديم استقالته من رئاسة النادي الأصفر.



وأضاف حاتم باعشن : "الاتحاد يسير في الطريق الصحيح، ويقدم مستويات مميزة ووصل لنهائي كأس ولي العهد أمام النصر، ونحن بحاجة إلى دعم الجمهور في الفترة المقبلة".



وعن استقالته من رئاسة النادي، قال:" أحب أطمئن الجهور بأنني مستمر في النادي حتى آخر يوم في حياتي".