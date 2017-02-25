انسحاب الهلال والشباب من بطولة أم الألعاب

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 25 February 2017 - 02:44 am

انسحب ناديا الهلال والشباب أمس من بطولة السعودية لألعاب القوى لدرجة الشباب أمس الجمعة، وذلك بعد أن تم نقل البطولة من الطائف إلى مدينة جدة. ولم يوجد لاعبو الهلال والشباب في البطولة التي انطلقت مساء أمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة" وقرروا الانسحاب منها، على أن يتم توضيح الأسباب لاتحاد اللعبة؛ لاتخاذ كافة القرارات المناسبة.

إلى ذلك بين سعدون نصير مدرب ألعاب القوى بنادي الهلال، أن انسحابهم من بطولة الشباب لألعاب القوى، جاءت بسبب حجوزات الطيران التي لم تكن مناسبة لهم.

وقال في حديثه لـ"الرياضية": "كان من المفترض إقامة البطولة في مدينة الطائف بحسب "الروزنامة" الخاصة باللعبة، وتم تحويلها إلى مدينة جدة، ولا نعرف الأسباب، واضطررنا للانسحاب من البطولة بسبب حجوزات الطيران، بعد أن وصلنا أمر الإركاب يوم الأربعاء في وقت متأخر، ولم يكن مناسباً، حيث جاء السفر في اليوم نفسه من البطولة، وهذا لم يكن مناسباً لنا؛ لذا قررنا الانسحاب من البطولة، وبإمكانكم سؤال اتحاد ألعاب القوى في هذا الشأن".

وعما إذا كان الانسحاب عن طريق مخاطبة اتحاد ألعاب القوى بشكل رسمي، ذكر أنهم انسحبوا عن طريق قروب "الواتساب"، الذي يوجد فيه عدد من الأعضاء.