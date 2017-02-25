التفاعل السريع رائع

| Saturday, 25 February 2017 - 02:44 am

أشاد المحامي خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط "الأسبق" بالتفاعل السريع من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد في "القضية" الشائكة، والتي أشعل شرارتها قانونيًّا اللاعب عوض خميس، وذلك بعد أن وقع عقد احترافي بعد دخوله الفترة الحرة مع نادي الهلال، وبعدها بـ10 أيام مدد عقدة مع ناديه الحالي النصر. وقال البابطين: "التفاعل السريع مع جميع القضايا أخيرًا، وتشكيل لجان خاصة وإصدار الحكم سريعًا.. يدل على العمل الممنهج، فالكل يعلم أن يوم أمس إجازة "الجمعة"، لكن هناك من ذهب لمقر الاتحاد وبعث خطابات ومكاتبات للجهات المعنية، لاكتمال إنجاز أوراق من أجل البت فيها سريعًا. وقال: "عندما وقع عوض خميس بعد دخوله الفترة الحرة عقدًا احترافيًّا مع نادي الهلال، أصبح بلا شك اللاعب ملزمًا بكافة بنود العقد بعد توثيقه، وعندما قام اللاعب فجأة ومدد عقده مع ناديه الحالي النصر، ألزم نفسه ببنود أخرى وهذا غير معقول".

وتابع: "لائحة الاحتراف فرضت فترة حماية للاعبين من أجل تعزيز احترام العقود المبرمة بين كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن اللاعب أخطأ في طريقته".