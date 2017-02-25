4 مباريات في طائرة الممتاز "أ" و "ب"

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am

تقام اليوم السبت مباراتان ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الممتاز (ا) للكرة الطائرة، حيث يلتقي الهلال مع الاتحاد في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، والابتسام مع الترجي في القطيف، وتأجلت مباراة الأهلي والوحدة لمشاركتهما في البطولة العرية الـ 35 للأندية بالبحرين.

كما يلتقي اليوم ضمن الدوري الممتاز (ب)، فريق الاتفاق مع الهداية في صالة الهيئة العامة بالدمام، وفريق الموج مع الشرق في صالة نادي الأمل بالبكيرية.