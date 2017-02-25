بطولة عربية للدفاع عن النفس
الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am
يستعد اتحاد اللجان الأولمبية العربية لتنظيم أول دورة عربية لرياضات الدفاع عن النفس وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية.
وأوضح سعود العبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية العربية أنه تمت مخاطبة كافة اللجان الأولمبية العربية للمشاركة في البطولة الأولى من نوعها والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر المقبل في المملكة الأردنية الهاشمية وتشمل ألعاب الجودو والتايكوندو والملاكمة والكاراتية والمصارعة والووشوكنج فو والكيك بوكسينج والجوجيتسو والمواي تاي والمبارزة والقتالية المختلطة mma.