الشبحة ينظم بطولة شهداء الواجب
المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am
أعلنت لجنة التنميه السياحيه بمركز الشبحه والمراكز التابعه لها عن إقامة بطولة شهداء الواجب الرياضيه اعتبارا من الثاني من شهر رجب المقبل وتشتمل على سباقي للهجن والخيل وبطولة كرة القدم ودعت الراغبين في المشاركه للمبادرة في التسجيل.
وأشار دخيل الله معوض رئيس اللجنه المنظمة إلى أن البطوله تأتي تكريما لشهداء الواجب وتقديرا للدور الكبير الذي قدموه للوطن، مؤكدا أن الدعوة وجهت لسامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وأحمد الفريدي لاعب النصر وناصر الحمدان الحكم الدولي السابق لحضور حفل افتتاح البطولة والمباراة النهائية التي ستقام تحت رعاية محمد صميط الجهني رئيس مركز الشبحة.