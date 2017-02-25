انسحب ناديا الهلال والشباب أمس من بطولة السعودية لألعاب القوى لدرجة الشباب أمس الجمعة، وذلك بعد أن تم نقل البطولة من الطائف إلى مدينة جدة. ولم يوجد لاعبو الهلال والشباب في البطولة التي انطلقت مساء أمس على الملعب الرديف ب