الإمارات تستضيف كأس العالم للأطباق
الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am
قررت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية في اجتماعها بالعاصمة الهندية نيودلهي، إقامة بطولة نهائي كأس العالم لرماية الأطباق 2018 وبطولة كأس العالم لرماية الأطباق 2019 بنادي العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت اللجنة الأولمبية الآسيوية في موقعها على الإنترنت، أن الجمعية وافقت وبشبه إجماع على توصيات المكتب التنفيذي، واللجنة الفنية التي شكلت استجابة لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن تساوي النشاط بين الرجال والسيدات، حيث كان الاتحاد الدولي ينظم تسع مسابقات للرجال وسبع مسابقات للسيدات.