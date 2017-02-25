محافظ الخفجي يكرم أولمبي العلمين

الخفجي ـ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am

كرم محمد بن سلطان الهزاع محافظ الخفجي بمقر المحافظة الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي العلمين لإحرازه المركز الثالث في تصفيات المنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن سعيد السريعي.

وكان السريعي قد قام بزيارة مقر نادي العلمين بمحافظة الخفجي، في إطار جولاته التفقدية على أندية المنطقة الشرقية.وشملت الزيارة جولة ميدانية على منشآت ومرافق النادي الرياضية، واستمع السريعي لشرح موجز من خالد هلال رئيس العلمين عن أنشطة النادي المختلفة كما اجتمع بالمسؤولين بالنادي واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم الجديدة التي ينتهجها مجلس الإدارة.