خادم الحرمين الشريفين يرعى سباق الخيل الكبير على كأس المؤسس

الرياض ـ واس | Saturday, 25 February 2017 - 00:00 am

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ يحفظه الله ـ مساء اليوم السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ ييرحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الذي خصص له الشوط العاشر من السباق.

وأعرب الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، بهذه المناسبة، عن بالغ الاعتزاز والتقدير برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تأتي تأكيداً على حرصه ـ أيده الله ـ على إبراز هذه الرياضة الأصيلة.

ورحب الأمير متعب، بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا الحفل الكبير، الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة، ومنوهاً بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من مقامه الكريم ـ يحفظه الله ـ مما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

واكد وزير الحرس الوطني أن الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، مؤكداً أن رعايته لمناسبات الفروسية اليوم امتداداً لذلك الدعم، حيث كان ـ أيده الله ـ عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى شرفنا بالرئاسة الفخرية للنادي وهو الداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية.

من جهته، رفع عادل المزروع مدير عام نادي الفروسية الشكر والامتـنان لخـادم الحـرمين الشريفين على رعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرصه الدائم ـ رعاه الله ـ على دعم هذه الرياضة الأصيلة.

وقال: إن نادي الفروسية وبإشراف ومتابعة من الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف بمشيئة الله تعالى، مشيراً إلى أن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بهذه الرعاية الكريمة في إطار ما تلقاه من دعم متواصل من قيادتنا الرشيدة أيدها الله.