فابريجاس: يؤكد استمراره مع تشيلسي

لندن - (د ب أ) | Saturday, 25 February 2017 - 15:31 pm

نفى سيسك فابريجاس، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الشائعات التي تحوم حول رحيله في الصيف المقبل ، مؤكدا استمراره مع الفريق اللندني.



وترددت الشائعات حول اقتراب رحيل فابريجاس 29 عاما عن الفريق، خاصة في ظل تراجع دوره تحت قيادة المدير الفني، أنطونيو كونتي ، حيث لم يشارك في التشكيل الأساسي سوى في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم.



وأشارت توقعات إلى اقتراب انتقال اللاعب الأسباني الدولي إلى مانشستر سيتي وويستهام أو لحاقه بزميليه السابقين في تشيلسي ، أوسكار وراميريز ، بالانتقال للعب في الصين.



ولكن فابريجاس وضع حدا لكل الشائعات بالتأكيد على استمراره ضمن صفوف تشيلسي ، وصرح لشبكة "سكاي سبورتس" بشأن بقائه مع تشيلسي في الموسم المقبل، قائلا "100 بالمئة. لا أفكر بأي شيء سوى التحدي الذي أخوضه هنا."



وأضاف "الوضع اختلف كثيرا عما كان عليه قبل ستة أشهر. منذ البداية كان التحدي قويا بالنسبة لي ، والشائعات تتردد دائما ، لا يمكن لأحد منع ذلك ، ولكنني لا أهتم كثيرا بما يقال. لم ارغب في الرحيل ولو للحظة."