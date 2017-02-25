التعاون يتدرب ظهراً استعداً لاستقلال طهران ويغادر الى مسقط

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 15:42 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مراناً ظهر اليوم على ملعب النادي تحت إشراف الروماني جالكا قسطنطين المدير الفني للفريق وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الاستقلال الإيراني والمقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي.



وشهد مران اليوم مشاركة اللاعب سعيد الدوسري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.



على صعيد متصل ان تكون بعثة الفريق قد غادرت مباشرة إلى مسقط عن طريق مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز حيث سيقام اللقاء هناك .



وسيتدرب لاعبو التعاون يوم الأحد بملعب السلطان قابوس وهو الملعب المستضيف للقاء.