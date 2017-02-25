سكولز يريد أن يرى جوارديولا مدرباً لإنجلترا

لندن - رويترز | Saturday, 25 February 2017 - 16:11 pm

قال بول سكولز لاعب وسط إنجلترا السابق في مقابلة نشرت اليوم السبت إنه يتمنى أن يتولى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي تدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم في يوم ما.



وقال سكولز لصحيفة ماركا الرياضية الاسبانية "أتمنى أن يصبح مدربا لإنجلترا في يوم ما وينقل طريقة لعبه لنا."



وأبدى سكولز الذي قضى مسيرة طويلة كلاعب في مانشستر يونايتد إعجابه بالطريقة التي يتبعها المدرب القطالوني مع المنافس المحلي لفريقه السابق.



ومع ذلك لم يظهر جوارديولا في الكرة الإنجليزية بذات التأثير الذي أحدثه في موسمه الأول مع فريقيه السابقين برشلونة وبايرن ميونيخ حينما توج بلقب الدوري حيث يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر وفاز على موناكو 5-3 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف سكولز عن جوارديولا "ما يزال يمكنه النجاح في إنجلترا يمكنه تطوير الدفاع لأن كل مباراة يخوضها تحت ضغوط لكن الجميع في انجلترا معجبون بالطريقة التي تؤدي بها الأندية التي يدربها."



وأيضا أشاد سكولز - أحد اللاعبين المؤثرين في يونايتد في حقبة المدرب اليكس فيرجسون التي توجت بالعديد من الألقاب - بجوزيه مورينيو المدرب الحالي ليونايتد رغم احتلال الفريق للمركز السادس بالدوري بفارق 12 نقطة عن تشيلسي.



وقال الدولي الإنجليزي السابق عن مورينيو "صنع فريقا يمكنه الأداء بالطريقة التي تريدها الجماهير والنادي. قبله قدم المدربون السابقون طريقة لعب صعب فهمها والترتيب الحالي للفريق لا يتناسب مع الكرة الجيدة التي يقدمها.



"الشهور الأولى لم تكن رائعة لكنه يريد الفوز بكل شيء. الآن الفريق يفوز بالمباريات التي كان يتعين عليه الفوز بها مسبقا. إنه يعيد يونايتد للمكان الذي يفترض أن يكون فيه."