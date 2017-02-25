دوري الشباب : الهلال يكسب هجر بثنائية وينفرد بالصدارة

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 18:30 pm

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز لدرجة الشباب ، حيث فاز النصر على العدالة بهدفين مقابل هدف والهلال على هجر بهدفين مقابل هدف والوحدة على أحد على بهدفين نظيفين فيما تعادل الفتح والاتحاد بهدف لكل فريق والشباب والرائد بهدف لكل فريق أيضاً والأهلي والقادسية بدون أهداف.



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب فرق الدوري الممتاز للشباب كما يلي :







وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال ( 33 نقطة )

2 - الشباب ( 32 نقطة )

3 - النصر ( 30 نقطة )

4 - الرائد ( 19 نقطة )

5 - الوحدة ( 18 نقطة )

6 - أحد ( 18 نقطة )

7 - الاتحاد ( 18 نقطة )

8 - القادسية ( 16 نقطة )

9 - الأهلي ( 16 نقطة )

10 - هجر ( 12 نقطة )

11 - العدالة ( 9 نقاط )

12 - الفتح ( 8 نقاط )