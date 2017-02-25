كدمة تبعد سالم الدوسري عن الهلال
الرياض - الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 18:45 pm
تعرض لاعب وسط الهلال سالم الدوسري لإصابة في مشط القدم أثناء مشاركته في تدريب فريقه عصر اليوم السبت استعداداً لمباراة الريان القطري ضمن المرحلة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.
وغادر سالم الدوسري التدريب متجها إلى عيادة نادي الهلال لتلقي العلاج السريع اللازم، على أن يخضع لأشعة خاصة لتحديد نوع الإصابة للاطمئنان عليه.
وقال الشريك الطبي لنادي الهلال عبر حسابه بتويتر :"تعرّض لاعب فريق الهلال سالم الدوسري لإصابة في مشط القدم، أثناء تدريبات الفريق عصر اليوم".