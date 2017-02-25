وصلت بعثة فريق لخويا القطري ظهر اليوم السبت إلى الإحساء استعدادًا لمواجهة فريق الفتح يوم الإثنين المقبل، ضمن مبارايت الجولة الثانية، من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال اسيآ.وكان في إستقبالهم من جانب إدارة الفتح أحمد ا