بايرن يستعرض بثمانية أهداف في مرمى هامبورغ

برلين - أ ف ب | Saturday, 25 February 2017 - 20:03 pm

استعرض بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية والمتصدر وهز شباك ضيفه هامبورغ المهدد بالهبوط بثمانية أهداف نظيفة السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل الأهداف التشيلي أرتورو فيدال (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (24 من ركلة جزاء و42 و54) والنمسوي دافيد ألابا (56) والفرنسي كينغسلي كومان (65 و69) والهولندي أريين روبن (87).



ورفع بايرن رصيده الى 53 نقطة، محتفظاً بفارق النقاط الخمس عن لايبزيغ مفاجأة الموسم وأقرب منافسيه الذي تغلب بدوره على كولن 3-1.



واعتاد بايرن ميونيخ افتراس ضيفه هامبورغ، اذ اتخم شباكه ب44 هدفاً في المباريات السبع الأخيرة (من ضمنها مباراة اليوم) على ملعب اليانز أرينا، وتلقى فيها ثلاثة أهداف فقط.



ويأتي استعراض الفريق البافاري بعد أيام قليلة من اكتساحه ضيفه أرسنال الإنجليزي 5-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



ورفع ليفاندوفسكي رصيده الشخصي إلى 19 هدفاً، وصار شريكاً للكمونغولي بيار-أيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الذي سجل اليوم هدفين في مرمى مضيفه فرايبورغ (3-0).



وازداد وضع هامبورغ صعوبة في المقابل حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة فقط في المركز السادس عشر، وهو أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 53 نقطة من 22 مباراة

2- لايبزيغ 48 من 22

3- دورتموند 40 من 22

4- هوفنهايم 37 من 21

5- أينتراخت فرانكفورت 35 من 21