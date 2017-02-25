تشيلسي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى سوانزي

لندن - د ب أ | Saturday, 25 February 2017 - 20:12 pm

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه سوانزي سيتي 3/1 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.



وفي باقي المباريات فاز إيفرتون على ضيفه سندرلاند 2/0 ووست بروميتش البيون على ضيفه بورنموث 2/1 وكريستال بالاس على ضيفه ميدلسبره 1/0 وتعادل هال سيتي مع بيرنلي 1/1.



وعلى ملعب ستامفورد بريدج حقق تشيلسي فوزاً بنكهة إسبانية حيث جاءت الأهداف الثلاثة للفريق بتوقيع سيسك فابريجاس وبيدرو رودريجيز ودييجو كوستا في الدقائق 19 و72 و84 فيما تكفل الإسباني الأخر فيرناندو يورينتي بتسجيل الهدف الوحيد لسوانزي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



الفوز رفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 63 نقطة وتجمد رصيد سوانزي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.



وجاءت أول فرصة لتشيلسي بعد مرور خمس دقائق عبر تسديدة قوية من بيدرو رودريجيز لكن الكرة مرت من فوق العارضة.



وكادت الدقيقة 12 أن تشهد هدف السبق لتشيلسي بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت عند دييجو كوستا الذي مرر إلى إدين هازارد ليراوغ النجم البلجيكي اثنين من مدافعي سوانزي قبل أن يعيد الكرة على خط منطقة الجزاء إلى سيسك فابريجاس الذي سدد بقوة ولكن الكرة ارتطمت بأقدام المدافعين وخرجت لضربة ركنية.



وتقدم سيسك فابريجاس بهدف لتشليسي في الدقيقة 19 بعد مجهود جماعي رائع بين هازارد وكوستا وبيدرو قبل أن يمرر الأخير الكرة لفابريجاس داخل منطقة الجزاء ليسدد في أقصى الزاوية اليمنى للحارس لوكاس فابيانسكي.



وكان فابريجاس قريباً جداً من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن فابيانسكي تصدى للكرة ببراعة.



وحاول جيلفي سيجوردسون أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى ولكن الكرة وصلت سهلة في أحضان الحارس تيبو كورتوا.



وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول كان بيدرو قريباً جدا من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي بعدما قطع مشواراً ماراثونيا وراوغ أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ألفي ماوسون نجح في إبعاد الكرة.



وعلى عكس سير اللعب تماماً خطف سوانزي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق فيرناندو يورينتي عبر ضربة رأس مستغلاً ضربة حرة نفذها سيجوردسون من منتصف الملعب.



ومع بداية الشوط الثاني استأنف تشيلسي نشاطه الهجومي الذي كاد أن يسفر عن هدف في الدقيقة الأولى عن طريق هازارد عبر تسديدة صاروخية من على خط منطقة الجزاء ولكن فابيانسكي أنقذ مرماه من هدف مؤكد.



وضاعت فرصة أخرى محققة لتشيلسي في الدقيقة 51 بعد مجهود رائع من هازارد قبل أن يمرر إلى فابريجاس على خط منطقة الجزاء ليسدد نجم الوسط الأسباني كرة قوية ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.



وطالب لاعبو سوانزي الحصول على ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد سيزار أزبيليكويتا لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



ونجح بيدرو في تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة من سيسك فابريجاس على بعد 25 ياردة من المرمى ليسدد كرة قوية ارتطمت بأرض الملعب ومرت من بين أيدي فابيانسكي إلى داخل الشباك.



وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل دييجو كوستا الهدف الثالث لتشيلسي بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من هازارد ليسدد بشكل مباشر إلى داخل الشباك.



ومرت الدقائق الأخيرة وسط مزيد من المحاولات من جانب تشيلسي يقابلها محاولات على استحياء من سوانزي لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.