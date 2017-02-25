الشباب يتغلب على الشعلة ودياً

الرياض- الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 20:27 pm

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الشعلة بهدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب إسماعيل مغربي، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب نادي الشباب الرديف.



ولعب سامي الجابر مدرب نادي الشباب بتشكيل مكون من عواجي في حراسة المرمي وفي الدفاع حسن رغفاوي وجمال بالعمري وعبدالله الفهد وصالح القميزي وسعود كريري وعبدالله الخيبري وعبدالوهاب جعفر وعبدالمجيد الصليهم وعبدالعزيز البيشي و محمد بن يطو.



وفي الشوط الثاني زج الجابر بكل من إسماعيل مغربي وهتان باهبري وسلطان الدعيع وعبدالملك الشمري، وشهدت المباراة مشاركة مشاري الثمالي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.



فيما تواجد الثلاثي أحمد عطيف وسيف الحشان وعبدالله السبيعي في عيادة نادي الشباب وفق البرنامج المعد لهم مسبقاً.