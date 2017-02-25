الفيصلي يقصي الخليج من كأس الملك ويطير لمواجهة العدالة

الرياض - الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 20:37 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تجاوز نظيره الخليج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة.



وسجل هدفي الفيصلي في اللقاء محمد مجرشي"د 24"، ولويس غوستافو"د 90+2"، فيما سجل هدف الخليج اللاعب أداما فرانسوا "د 50".



وبهذا الفوز، تأهل الفيصلي لملاقاة نظيره العدالة في دور الـ8 من كأس الملك.



يشار إلى أن مباريات دور الـ16 اختتمت مساء اليوم السبت.



وجاءت مواجهات دور ربع النهائي على النحو التالي:



الأهلي - وج

الفيصلي - العدالة

الاتفاق - التعاون

النصر - الهلال