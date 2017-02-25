الفتح مكتمل الصفوف قبل موقعة لخويا القطري

الأحساء - الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 21:19 pm

أظهرت الفحوصات سلامة رباعي فريق الفتح الأول لكرة القدم "محمد الفهيد، وعبدالله البلادي، وأندريه فليب، وعبدالقادر الوسلاتي"، حيث تم إجراء الأشعة لهم صباح اليوم السبت لدى الراعي الطبي للفريق الفتح.



من جهة أخرى تحدد بأن يكون يوم غد الأحد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفتح وضيفه لخويا القطري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث سيقام المؤتمر في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



وسيكون موعد إنطلاقة مؤتمر التونسي فتحي الجبال عند الساعة 3 عصراً، وسيرافة اللاعب حمدان الحمدان.



فيما سيكون موعد مؤتمر الجزائري جمال بلماضي مدرب لخويا عند الساعة 5،30 مساءً، برفقة اللاعب عاصم ماديبو.