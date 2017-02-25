مدرب تشيلسي: نحتاج إلى 29 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ | Saturday, 25 February 2017 - 21:35 pm

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه اقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه سوانزي سيتي 3/1 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.



وقال كونتي عقب نهاية المباراة "إنها خطوة أخرى، لم يكن من السهل مواجهة سوانزي سيتي".



وأضاف "أعتقد اننا نستحق الفوز، لقد صنعنا الكثير من الفرص، أشعر بالسعادة، كان من المهم أن نقدم مثل هذا الأداء الرائع في اللحظات الحاسمة".



وأوضح "نحتاج إلى 29 نقطة اخرى من أجل الفوز باللقب، إذا حققنا ذلك فإننا بالتأكيد سنحرز اللقب لكن يتبقى 12 مباراة على النهاية، والفوز في مباراة اليوم مجرد خطوة على الطريق".