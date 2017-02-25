جدة وحراء يجهزان الاتحاد للهلال

جدة - الرياضية | Saturday, 25 February 2017 - 22:22 pm

في إطار البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة التوقف الحالية يخوض الفريق لقائين وديين مغلقين الأول أمام فريق جدة مساء يوم غد الاحد، والثاني أمام فريق حراء مساء يوم الأثنين.



وعلى الصعيد الميداني قسم التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين، سوف تتناوب على تأدية التدريبات وخوض اللقاءين الوديين.



وكان أعضاء الفريق انتظموا اليوم السبت في معسكرهم التحضيري بتأدية تدريب صباحي خصص للجوانب اللياقية وتقوية العضلات، فيما تركز التدريب المسائي على النواحي الفنية.