حملات تفتيشية على شركات المصاعد

مكة المكرمة ـ واس | Sunday, 26 February 2017 - 00:00 am

أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حملتها الثالثة والتي تركزت على الكشف على مؤسسات وشركات المصاعد بما في ذلك المشاريع الريادية بمشاركة فاعلة من وزارة التجارة والاستثمار ومهندسين مختصين في مجال المصاعد .

حيث تم الوقوف على 41 مؤسسة وشركة مختصة بتوريد وتركيب وصيانة للمصاعد جرى إغلاق(4) مؤسسات وتم ضبط مخالفات بحق(14) مؤسسة في حين تم أخذ تحرير(23) تعهد لتصحيح بعض الملاحظات المرصودة .

وأوضح العقيد علي بن خضران المنتشري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات الوقوف والمتابعة لأداء شركات ومؤسسات المصاعد لتحسين الخدمات المقدمة منها.