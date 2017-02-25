الاتحاد يفاوض رافع الرويلي

الجوف ـ أنور قمقوم | Sunday, 26 February 2017 - 00:00 am

أكد حمود الشمري رئيس نادي العروبة بالجوف أن حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة رافع الرويلي بات قريبا من الانتقال لناد جديد، وقال " بالفعل إصبح الرويلي قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد أو الشباب وأضاف بالنسبة لنادي الاتحاد وردنا خطاب منه رسمي يطلبون التحاق اللاعب معهم في تمارين فريق الاتحاد، أما بالنسبة لنادي الشباب فهناك رغبة منهم لكسب خدمات اللاعب و لكن لم يردنا شيء رسمي من النادي"

وأكد الشمري عدم ممانعة إدارة ناديه في انتقال الرويلي متى ماكانت المصلحة للطرفين اللاعب والنادي .