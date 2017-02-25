مبادرة خفض معدلات السمنة

الدمام ـ واس | Sunday, 26 February 2017 - 00:00 am

أطلقت الإدارة العامة للتعليم والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مبادرة خفض معدلات السمنة لدى طالبات تعليم المنطقة الشرقية بحضور المدير المساعد للشؤون الصحية بصحة الشرقية الدكتورة خلود مغربل ومديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم الشرقية الدكتورة سارة الشمري وعدد من طبيبات الدراسات العليا بقسم طب الأسرة وذلك في المتوسطة الثانية عشرة بالدمام.

واستهل البرنامج بعرض من تقديم المتوسطة الثانية عشرة بالدمام تضمن لأهم البرامج التي تساهم في المحافظة على الوزن ثم معلومات عن التغذية السليمة، تلا ذلك عرض لفيديو توعوي عن المشاكل التي تظهر بسبب السمنة وأهم الخطوات للوقاية منها كما قدمت طبيبات الدراسات العليا (طب الأسرة) محاضرات توعوية لطالبات المدرسة حول ( إدمان التكنولوجيا، التغذية) وعلاقتهم بالسمنة.