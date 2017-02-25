منتقدو إدارتي ينفذون أجندة شخصية

حوار - احمد اللوقان | Sunday, 26 February 2017 - 00:00 am

أكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي، قدرة فريقه على المحافظة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مبينًا أن حظوظهم قوية لمعانقة الذهب، نظير امتلاكهم عناصر تجعلهم يراهنون على ذلك.

واعتبر المرزوقي في حواره مع "الرياضية"، أن البرتغالي خوزيه جوميز المدرب السابق للفريق أقل من طموحاتهم، مشيرًا إلى أن البرتغالي الذي أقيل في مطلع الموسم الجاري تنقصه الأدوات.

ودافع رئيس الأهلي عن وجدي الطويل المشرف على الفريق، من الانتقادات التي تطاله، مؤكدًا أنه الرجل الأنسب في الوقت الحاضر.

وكشف المرزوقي أن إدارته لن تجدد عقد السويسري جروس مدرب الفريق، حال لم يتجاوز الأدوار الأولية من دوري أبطال آسيا.. وقال: "هذا شرطنا معه".

وأكد أن الهدف المقبل لإدارته، تحقيق اللقب القاري وإهداؤه للجماهير الأهلاوية التي يقدر عتبها في هذه الفترة، ويحرص على إسعادها في المستقبل.

كيف ترى حظوظ فريقك في المنافسة على بطولة الدوري؟

لا يزال الأهلي في المنافسة، وأعتقد أن الفريق يملك العناصر التي تجعل أي شخص يراهن عليها لتحقيق البطولات، وأحيانًا الحظ يلعب دوره في النتائج، وإن كان هذا الموسم تعثرنا بسبب بعض الإصابات، وخصوصًا مركز قلب الدفاع، وأنت لو تلاحظ هذا الموسم أن قلبي الدفاع لم يلعبا مباراتين متتاليتين، وهذه أمور محيرة للمدرب، لكن لا أستطيع أقول سوى إن الإصابات قضاء وقدر، ونحن نرى هذا الموسم تقبلنا أهدافاً أكثر من الموسم الماضي، وكان عندنا استقرار في المحاور، وأضفنا عليهم سعد عبدالأمير، ولكن الحظوظ لم تخدمنا أيضًا.

لماذا لم ينجح المدرب البرتغالي جوميز مع الفريق الأهلاوي؟

فترة الإعداد كانت صعبة، وغياب عدد كبير من اللاعبين، والعنصر الأجنبي الذي جلبه جوميز وهو لويز كارلوس لم يكن مؤثرًا، ولم يعمل أي إضافة فنية، رغم تكلفته العالية على الفريق، وهذا من ضمن الأسباب، مع قصر فترة الإعداد، ومن ثم لعب كأس السوبر والدوري.

هل كان الحمل على جوميز ثقيلاً؟

أنا رأيي الطموح بكل صراحة كان أكبر من جوميز، وأنت طموحك المحافظة على البطولات وتحقيق الآسيوية، فتحتاج إلى مدرب ومساعدين جيدين، وجوميز لا يملك مساعدين.

أعدتم جروس هذا الموسم، ولم نر نتائج الموسم الماضي والذي قبله، وتلك الفترة شهدت خسارة مباراة واحدة بالدوري، والآن في فترة وجيزة خسر الفريق أكثر من مباراة؟

هما مباراتان متتاليتان اللتان خسرهما، وكان قبلهما النصر في الدور الأول، لكنه هو جروس ولم يتغير، لكن النتائج لا يمكن الحكم أنها بسبب تغيير نهجه، بالعكس لم يتغير، ولكن أنا قلتها وأعيدها، السبب في عدم الاستقرار بالمدافعين، ولك في غياب معتز هوساوي عن اللعب لإحدى عشرة مباراة مثال.

ما رأيك في الاستقطابات التي جلبتوها في الفترة الشتوية، مثل سعيد المولد وسعد عبدالأمير؟

هذا ليس رأيي، بل رأي فني أنهم قدموا إضافة كبيرة للفريق ولله الحمد.

هل ترى أن الأهلي قادر على الفوز بالبطولة الآسيوية؟

نعم.. لمَ لا.. فقط نحتاج إلى التوفيق والبعد عن الإصابات؛ لأنها كانت من ضمن العوائق الأساسية لخسارتنا للنقاط.

نرى الآن بعض الحملات الجماهيرية والإعلامية على وجدي الطويل المشرف على كرة القدم، وعلى إدارتكم.. هل ترى أن لها دورًا فيما يحصل من نتائج للفريق؟

أنا كرئيس أقول دائمًا أتحمل المسؤولية في حالة الإخفاق، لكن نحن كمنظومة عمل يجب أن يدرك الجميع شيئًا، وهو مثل ما يجير النجاح للجميع، أيضًا جميع المنظومة يجب أن تتحمل الإخفاق من رئيس النادي والجهازين الإداري والفني واللاعبين والجهاز الطبي، وهذا شيء طبيعي، لكن هناك حملات موجهة من بعض المحسوبين على النادي، فهم ينتظرون أي إخفاق أو أي هزيمة حتى يبثوا سمومهم على الرئيس والمشرف، وأنا أقولها، ولا يحتاج إلى أن يقولوها، أنا أتحمل الخسارة.

هل صحيح أنك عاندت بعض مسيري النادي ببقاء وجدي وربطته باستمرارك كرئيس؟

أبدًا لم يحصل هذا الشيء، ونحن متفقون جميعًا أنه الرجل الأنسب للمرحلة، وهو رجل خبرة وكفاءة إدارية، لكن هل تنتظر وجدي أن ينزل الملعب ليسجل هدفًا مثلاً، ودوره ينتهي قبل اللقاء بتجهيز وإعداد الفريق من النواحي الإدارية، وعمله معاون للأجهزة الفنية، واللاعبون هم الذين يملكون الكلمة الأخيرة في المباراة.

ما النسبة التي يتحملها الجهازان الفني والإداري واللاعبون فيما يخص نتائج الفريق؟

لا تقدر أن تقول نسبة معينة، لكن النسبة الأكبر للمدرب واللاعبين، وما تبقى للجهاز الإداري المعاون، سواء وجدي الطويل أو محمد شليه، وكل المعاونين ورئيس النادي أيضًا، لكن لا أستطيع التجزئة وأنا على رأس القائمة، وأتحمل كل الإخفاقات، والنجاح يجير للجميع. وأحب أقول للذين يحاولون أن يهاجموا: ارتاحوا، أنا أتحمل كل شيء.

هل ستكون هناك إضافات على الجهاز الإداري؟

لماذا نحتاج إلى إضافات، والجهاز الإداري فيه الخير، والإخوان وجدي الطويل ومحمد شليه وعقيل الرشودي ومحمد الزيد ومحمد بارباع موجودون، لم يتغير شيء، فقط استقال حسام أبو داود، وجاء وجدي، فلماذا يكون هناك إضافات.

هل أجبرتم حسام أبو داود على الاستقالة؟

لا.. حسام اسم كبير، خدم الأهلي لاعبًا ومشرفًا، وهو غني عن التعريف، لكن العمل الانسجامي مطلوب، ووجدنا المرحلة تتطلب وجود وجدي الطويل، ويكون هناك تفاهم في العمل.

البعض يقول ما الفائدة من وجود المرزوقي وهو لا يدعم ماليًا؟

أجاب ضاحكًا: (قلهم العب بلوت وكوتشينه).. هل دور الرئيس مقتصر على الدعم المادي أو إدارة نادٍ؟ هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أي رئيس نادٍ، سواء كان يدعم أو لا يدعم، خاصة إذا كان ناديًا بحجم نادي الأهلي، وأتمنى من الذين يتفلسفون، أن يأتوا خمس دقائق فقط للنادي، ويروا ماذا تعمل الإدارة، وأي أحد منهم يشرف يدعم النادي ويرأسه.

ماذا دار في الاجتماع بينكم وبين جروس بعد مباراة النصر؟

نجتمع معه بعد كل مباراة ونتبادل الآراء حول ظروف المباراة وماذا حصل.

هل حصل بينكم وبين اللاعبين مكاشفة وجلسة مصارحة؟

نعم، حصل لقاء مع أبنائي اللاعبين ووضحنا لهم أنها مرحلة مهمة من عمر الدوري، وأننا لا نقبل خسارة أي ثلاث نقاط، والتعويض قادم والتركيز مهم، وهذه فترة حصاد موسم كامل.

ما رأي الأمير خالد بن عبدالله بالفريق هذه الفترة؟

الأمير خالد متابع جيد للساحة الأهلاوية، ودائمًا ما نتلقى بكل صدر رحب توجيهاته، هو رجل خبير وخبرة كروية كبيرة جدًّا، وفي أي مباراة يشاهدها الأمير خالد يدون لنا ملاحظاته، وننقلها بدورنا للجهاز الفني.

هل أعضاء الشرف مقصرون مع أحمد المرزوقي في الدعم المالي؟

لا بالعكس، أنا أعتبر أننا محسودون عليهم في النادي الأهلي، وكل على حسب استطاعته، يدعم ويساعدنا، والجميع مشكور على دعمهم المادي والمعنوي، وعلى رأسهم الرمز الأمير خالد بن عبدالله، الرجل الذي شهادتنا فيه مجروحة، وهو تربطه مع النادي الأهلي علاقة أبدية.

كل الأندية تعاني ماديًّا.. هل الأهلي يعاني من ذلك؟

بوجود الرمز الأمير خالد، أبدًا لا نحس بأي معاناة، الرجل يحمل عن الإدارة أشياءً كثيرة، جزاه الله خيرًا، وكل التعاقدات التي أبرمناها هو من تكفل بها، سواء عودة سعيد المولد أو سعد الأمير أو محمد العويس والأجانب والجهاز الفني، ولا أستطيع ذكر كل شيء، والله أحتاج إلى أيام لأحصر ما دعمه وتكفل به خلال هذا الموسم والمواسم السابقة.

هل حضرت ووجدت فريقًا جاهزًا؟

نعم، وبالعكس دعم الفريق في صفقات زادته قوة، وعملنا تكاملي منذ سنوات طويلة، وبالتحديد تقريبًا فترة رئاسة الأمير فهد بن خالد.

ما رأيك بصفقة محمد العويس الموسم المقبل؟

شكرًا للأمير خالد الذي تكفل بها، وهي صفقة ممتازة جدًّا، والعويس ما زال صغيرًا، وحراسة النادي لعشر سنوات مقبلة ستكون بأمان بوجود العويس والمسيليم والرحيلي والعطا الله، ولا ننسى الربيعي الموجود في الفئات السنية، كلهم يطمئنون أن هذا المركز بخير.

لكن وجود هذا العدد المميز من الحراس، هل سيسبب لكم حرجًا؟

أجاب ضاحكًا: "هل سيحسدنا الناس على كثرة الحراس؟".. كل الأندية محظوظة مثلنا في الأهلي.. لدينا ثلاثة حراس منتخب ولله الحمد، وما زال فيهم صغار سيقدمون مستويات كبيرة.

محمد عبدالشافي لاعب خبرة وكبير في السن، هل حاول الأهلاويون البحث عن ظهير أيسر محلي والاستفادة من الأجنبي في مركز آخر؟

الموضوع هذا سابق لأوانه، وما زلنا في غمار الموسم الرياضي، ونهاية الموسم سيكتب الجهاز الفني تقريره بخصوص اللاعبين، ولكن محمد عبدالشافي لاعب كبير ومؤثر ولاعب منتخب مصر، ونحن الآن نملك ظهيرين في الجهة اليسرى وكلاهما دوليان.

الجماهير كانت غاضبة على الفريق، ولم تحضر المباراة الأخيرة.. بماذا تعدونهم؟

من قال (زعلانيين وما حضروا)، بالعكس، حضر أحد عشر ألف مشجع ويشكرون على حضورهم، وكذلك الذين لم يحضروا يشكرون، ونعرف ظروفهم، فالمباراة مجدولة في وسط الأسبوع، وجماهير الأهلي معروفة بوقوفها مع فريقها، وعملية العتب على مباراة النصر شيء آخر.

هل جروس مستمر معكم الموسم المقبل، أو أنه اشترط في حال تأهل الفريق في البطولة الآسيوية يستمر؟

بحول الله في حال تأهلنا سيستمر، ولكن نحن من يشترط وليس هو، وكان الشرط في حال تأهلنا يحق لنا التجديد معه.

وهل أنت مع التجديد له؟

أكيد، الاستقرار الفني مهم، وهناك أمثلة أوروبية لمدربين مستمرين لسنوات طويلة مع فرقهم، مثل آرسن فينجر مع أرسنال.

لكن فينجر لم يحقق بطولات؟

يمكنك أخذ مثال لفيرجسون مع مانشستر يونايتد، الذي حقق العديد مع البطولات بسبب استقراراه معهم.

ما هي اللحظة التي أسعدتك هذا الموسم؟

هي فرصة اللعب مع فريق عالمي مثل برشلونة على كأس الخطوط القطرية.

ما هو الطموح الشخصي لأحمد المرزوقي؟

تحقيق الآسيوية، وهذا ليس طموحي أنا، هذا طموح اللاعبين أولاً، وهذا منجز جميل، وكان اجتماعي معهم للتنبيه حول أهميتها.

ألا ترى أن اجتماعكم معهم وتحديد الآسيوية هدفًا مهمًّا، تسبب في ضغط نفسي عليهم؟

لا بالعكس، ما شاء الله تبارك الله، هم لاعبون محترفون ويعرفون جيدًا أنهم يملكون الأدوات التي تجعلهم يحققونها بإذن الله.

هل عملتم على الموسم القادم لتعزيز الفريق في هذه البطولة؟

العمل جارٍ على قدم وساق، والتعاقد مع العويس يأتي في هذا الإطار.

كل فترة رئاسية للأندية السعودية أربع سنوات.. كم ستستمر؟ وهل سترضخ للضغوطات التي تطالب بإقالتك؟

لماذا لا تقول العكس وتبحث عن السلبيات؟ ولماذا لا تقول بأن أرضخ لمطالب استمراري؟ أنا أعمل من أجل النادي، وكل وقتي وجهدي وبعدي عن أسرتي من أجل الأهلي، وأنا لا أعيرهم أي اهتمام.

هل هناك مشاكل بينك وبين أعضاء الشرف؟

لا أبدًا، كل أعضاء شرفنا محترمون وأحترمهم لأبعدِ حد، وهم إخواني وأصدقائي.

في الموسم الماضي كان الأمير فهد بن خالد داعمًا بكل ما أوتي للإدارة التي تليه، ماذا قدموا لك هذا الموسم؟

ما شاء الله الأمير فهد بن خالد موجود معنا دائمًا، وأولاً أتمنى له الشفاء العاجل بعد حادثة التزلج في سويسرا، وكان من المفترض أن يكون معنا في المباريات الأخيرة، لكن ظروف الإصابة منعته من الحضور، وهو دائم الاتصال، ويقوم بأدوار خفية كثيرة من أجل مصلحة الفريق، وللأمانة هو محب وداعم وعاشق، وهو محبوب الجماهير الأهلاوية.

بما أنه محبوب الجماهير كما تقول، ومحبوب لدى اللاعبين والجهاز الفني، هل فكرتم في الاستعانة به بالقرب من اللاعبين؟

هو محبوب الكل، ومن يقول إننا لم نستعن به.. كل أمورنا نشاوره فيها، والحصاد الذي حصل الموسم الماضي كان يعمل عليه الأمير فهد منذ سنوات طويلة خلال رئاسته السابقة، ولكنه متواصل معنا دائمًا، وعندما تسمح له الظروف يحضر ويدعم ، وأنا لا أنسى الأمير تركي محمد الفيصل رئيس هيئة أعضاء الشرف، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل اللذين لم يقصرا أبدًا ودائمي التواصل.

هل أرهقتك شخصيًّا كثرة المشاركات والضغوطات؟

سترهقني إذا كنت لاعبًا أساسيًّا، أما الآن لا أبدًا، ونحن نعمل طوال الوقت لإعداد الفريق.

ما أكثر لحظة أحزنت رئيس الأهلي هذا الموسم؟

ربما الخروج من كأس ولي العهد أمام الاتحاد، خاصة ظروف المباراة وعودتنا لها، والخسارة في آخر لحظة.

من أكثر شخص ترتاح للتواصل معه، والحديث عن أمور الفريق معه؟

طبعًا الأمير خالد بن عبدالله ونجله الأمير فيصل وأنا كثير التواصل معهم، ونتحدث عن أمور الفريق، وهناك أشخاص آخرون مثل أيمن عبدالغفار وفهد الرشودي، وهم من أعضاء الشرف المتواصلين معي دائمًا ولا يقصرون ويخدمون النادي.

من الجندي المجهول الذي توجه له شكرك، وهو دائمًا بعيد عن الأضواء؟

نعم هو أيمن عبدالغفار أبو منصور، رجل يقف خلف الكواليس، وما شاء الله عليه، يتابع كل صغيرة وكبيرة وأحترمه وأكن له كل الحب، ومع كل هذا العمل لا يقول أنا، ومع ذلك واجه بعض الهجوم في فترة سابقة، لكنه رجل صامد لأن همه خدمة النادي.

ماذا عن تأخر توقيع تجديد عقدكم مع القطرية لرعاية الفريق؟

كانت بسبب انشغال الرئيس التنفيذي للقطرية وسفره لبعض أعمال الشركة، أما العقد فمتفقون عليه وسنوقعه الشهر المقبل.

هل هو العقد السابق ماليًّا نفسه؟

لا، هناك زيادة مالية ولله الحمد.

وهل ستسمح القطرية بالعقد الجديد برعاة جدد معها؟

سيكون بالرجوع إليها، وفي حال أنه غير منافس، فذلك ممكن.

ماذا عن معاناة الألعاب المختلفة ومعاناتهم وتدني نتائجهم؟

نعم فعلاً هناك عتب على بعض النتائج، ولكن النادي الأهلي كان ينافس على كل البطولات والأندية الثانية تحاول أيضًا، والمشرفون على الألعاب يحاولون مشكورين بالعمل، وهناك تصحيح بقيادة فهد عيد نائب الرئيس وخالد المطرفي الذي لم يقصر وخدم الموسم الماضي، وهذا الموسم يمكن نحقق بطولات.

بالختام، كلمة توجهها للجماهير الأهلاوية؟

جماهير الأهلي من أوفى الجماهير التي شاهدتها في الخليج عامة، ولكن عندهم عتب ولهم الحق في ذلك، وهذا حق لكل عاشق، وأقول لهم هذه الكرة فوز وخسارة، ولدينا فريق يستطيع تحقيق المنجزات، ادعموه كما عودتمونا سابقًا.