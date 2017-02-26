ميلان يتخطى ساسولو بهدف بالدوري الإيطالي وينعش آماله الأوروبية

روما - د ب أ | Sunday, 26 February 2017 - 19:16 pm

أنعش ميلان آماله في الحصول على إحدى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه ساسولو في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة اليوم الأحد.





وأسفرت نتائج باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز كييفو على ضيفه بيسكارا 2 / صفر، وكالياري على مضيفه كروتوني 2 / 1، ولاتسيو على ضيفه أودينيزي 1 / صفر، فيما تعادل سامبدوريا مع مضيفه باليرمو 1 / 1، وجنوه مع ضيفه بولونيا بالنتيجة ذاتها.





وارتفع رصيد ميلان بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف لاتسيو، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.





في المقابل، تجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.





ويدين ميلان بالفضل في تحقيق هذا الانتصار إلى لاعبه كارلوس باكا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة .22 وكان ساسولو قد أهدر فرصة التقدم في النتيجة بعدما أضاع لاعبه دومينيكو بيراردي ركلة جزاء في الدقيقة12 .





وأفلت سامبدوريا من الهزيمة أمام مضيفه باليرمو وخطف هدفا في الوقت القاتل ليتعادل معه 1 / 1 في وقت سابق اليوم.





وكادت المباراة أن تنتهي بفوز باليرمو بهدف سجله ليا نيستوروفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 31 ، لكن المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا أنقذ سامبدوريا وسجل له هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة.





ورفع سامبدوريا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر مقابل 15 نقطة لباليرمو في المركز الثامن عشر.