جمال بلماضي: سنسعى لكسب نقاط الفتح

| Sunday, 26 February 2017 - 19:14 pm

شدد الجزائري جمال بلماضي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخويا القطري على جاهزية فريقه لمواجهة الفتح في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء يوم غدٍ الإثنين بملعب الأحساء ضمن دوري أبطال آسيا وقال في المؤتمر الصحفي:"لعبنا مباراة واحدة في البطولة أمام الجزيرة الإماراتي قبل أسبوع وكسبها الفريق، وشاهدت الفتح في لقائه الأول السابق أمام الاستقلال الإيراني التي جرت في عمان ولدي فكرة كاملة عنه.



وأضاف: الفتح يسعى اليوم على أرضه وبين جماهيره لتعويض الخسارة بالفوز والانطلاق في البطولة، ونحن نسعى لمواصلة المشوار وسنلعب للفوز".



وعن تماسك فريق الفتح في المنطقة الخلفية قال:"هناك تسعة أندية في الدوري المحلي القطري تلعب بنفس أسلوب الفتح وأتمنى ألا تكون المباراة دفاعية لتزداد جماليتها".