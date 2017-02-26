الهلال يكمل تحضيراته للريان

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 February 2017 - 19:28 pm

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الأحد مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة ضيفه الريان القطري والمقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017م.



وعمد المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز خلال حصة اليوم التدريبية على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب طبّق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء.



على صعيد متصل واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي؛ بعد تعرّضه لإصابة في مشط القدم، فيما أدى الثنائي مجاهد المنيع وفهد الثنيان بعض التدريبات التأهيلية .



وسيختتم الفريق تدريباته بمران مغلق مساء الغد ، وستتاح الفرصة لمنسوبي الوسائل بتصوير ربع الساعة الأولى من المران، وستقتصر التغطية التلفزيونية للمران والمؤتمر الصحافي على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



إلى ذلك ينتظر أن يعقد مدربا الهلال والريان إضافة إلى لاعب من كل فريق مؤتمراً صحافياً مساء غد الاثنين في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء الثلاثاء، على أن يعقبه الاجتماع الفني للمباراة.