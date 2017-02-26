أكاديمة الأهلي تحقق بطولة اسبورتي العالمية بالكويت

جدة - الرياضية | Sunday, 26 February 2017 - 19:36 pm

توج فريق أكاديمية الأهلي للاعبين من مواليد 2004 بأكاديمية النادي الأهلي السعودي بلقب بطولة اسبورتي العالمية لكرة القدم المقامة في دولة الكويت وسط مشاركة 16 فريق أوروبي وعربي.



وتمكن الفريق الذي لا تتجاوز أعماره 12 عاماً من أكاديمية الأهلي من حصد اللقب بعد أن كسب فريق العربي الكويتي بنتيجة ١- صفر، خلال المواجهة النهائية التي جمعتهما اليوم الاحد.

وتوج راعي اللقاء وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت خالد ناصر فريق أكاديمية الاهلي بلقب البطولة والميداليات الذهبيه عقب مشوار قوي شهدته البطولة بين الأندية المشاركة، وحصل ايضا محمد الشهري من أكاديمية الاهلي على جائزة افضل اداري في البطولة، وحصول اللاعب ماجد خليفة على جائزة افضل لاعب.



وقال مدرب الفريق مشبب زياد : "نحظى في أكاديمية الأهلي بعدد كبير من المواهب منوهاً إلى أن تحقيق اللقب وسط مشاركة فرق عالمية من عدة دول يؤكد المنهجية الفنية العالية التي تسير عليها الاكاديمية، من خلال مواهب ومدربين وفريق عمل احترافي".



وضمت البعثة الأهلاوية الجهازين الفني والإداري المكون من محمد الشهري كمديرا الفريق ومشبب زياد مدربا والمساعدان خضر الزهراني ومحمد مسعد ومدرب الحارس سيد محمد عزازي وطبيب الفريق الدكتور محمد طه ، أضافة الى عدد 16 لاعب هم نواف شيعان وعبدالرحمن فايز وأسامه القوزي ومحمد سليمان ودخيل البيشي ووسيم الفقيه والبراء داوي ومنصور زهير واحمد ماهر وعبدالعزيز الجزائري ومتعب الحربي وساري الصحفي وعبدالاله موسى وماجد خليفه وسيف أحمد وأنس القحطاني.



إلى ذلك هنأ أمين عام مجلس الأمناء ورئيس البعثة علي العبدالله الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء بمناسبة التتويج بالبطولة التي تسعى أكاديمية من المشاركة بها الى تعويد اللاعبين الصغار على اجواء السفر والتنقلات والمعسكرات الخارجية مع الاحتكاك بمدارس فنية جديدة تعود بالنفع في إعداد جيل وفق منهجية احترافية، مشيدا بالجهازين الفني والاداري والانضباطية التي ظهر بها لاعبو الفريق.