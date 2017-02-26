إبراهيموفيتش يقود مانشستر يونايتد للتتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

لندن - د ب أ | Sunday, 26 February 2017 - 21:35 pm

سجل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين قاد بهما فريقه مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ساوثهامبتون في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت على ملعب (ويمبلي العريق) اليوم الأحد.



وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله جيسي لينجارد الهدف الثاني في الدقيقة 38.



واستغل ساوثهامبتون حالة الهدوء التي طغت على أداء يونايتد، ليسجل نجمه الإيطالي مانولو جابياديني هدفين في الدقيقتين الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الأول وبداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49.



وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 وخوض الوقت الإضافي، عاد إبراهيموفيتش لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً هدف الفوز القاتل ليونايتد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 87.



وثأر مانشستر يونايتد بهذا الفوز من خسارته 0 / 1 أمام ساوثهامبتون في آخر نهائي جمع بينهما، حينما التقيا في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1971، ليحرم بذلك منافسه من التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه.



واقترب يونايتد الذي توج باللقب من قبل أعوام 1983 و1991 و1994 و2003، من ليفربول، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الرابطة برصيد ثمانية ألقاب.