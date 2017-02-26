حكام سعوديون يديرون مبارة المتصدر في الدوري الإيرلندي

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 February 2017 - 21:38 pm

استقبل رئيس الاتحاد الايرلندي لكرة القدم ديفيد مارتن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مرعي العواجي، وقدم رئيس لجنة الحكام درع تذكاري مقدم من رئيس الاتحاد السعوي لكرة القدم د.عادل عزت، حيث نقل العواجي تحيات رئيس الاتحاد وشكره لقبولهم هذه الدعوة المقدمة لانضمام الحكام السعوديين لهذا البرنامج.



من جانب آخر، بدأ الحكام السعوديين الدوليين برنامجهم المعد من قبل الاتحاد الايرلندي لحكام النخبة ومقيمي الحكام في دوري المحترفين الايرلندي اليوم السبت، واشتمل البرنامج على العديد من المحاضرات النظرية والعملية، والتي يحاضر فيها العديد من المحاضرين الدوليين بمشاركة فعالة من الوفد المشارك، وتعتبر هذه أولى خطوات الاتحاد السعودي لكرة القدم.



على ذات الصعيد، ادار الحكم الدولي سلطان الحربي، والدولي ياسر السلطان مساعد أول والدولي فيصل القحطاني مساعد ثاني والحكم الايرلندي توني حكماً رابعا. مباراة في الدوري الايرلندي، وتعتبر من المباريات المهمة بين فريق بوتاداون المتصدر لدوري المحترفين وكروزا ديرس، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.