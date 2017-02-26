الفريدي وشراحيلي يواصلان غيابهما عن تدريبات النصر الجماعية

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 February 2017 - 21:35 pm

سلم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر، هدية أفضل لاعب في مباراة النصر والنهضة والتي حصل عليها المهاجم نايف هزازي بحسب تصويت جماهير النصر عبر حساب نادي النصر الرسمي في "تويتر" والمقدمة من تطبيق النصر.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق النصراوي مساء اليوم الأحد تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله)، استعداداً لمواجهة الفيصلي مساء يوم الجمعة، والتي تجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الدوري وجاءت البداية باجتماع للمدرب مع اللاعبين بين فيه برنامجه للأيام القادمة.



وانطلق بعدها التمرين بجوانب لياقية متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية ثم قسم الفريق لثلاث مجموعات مجموعتين تلعب مناورة كروية على نصف الملعب في حين تؤدي المجموعة الثالثة تمارين تقوية باستخدام الاحمال وكرات التوازن وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها حتى نهاية التدريب.



من جانب آخر بدأ اللاعب أحمد الفريدي، وشايع شراحيلي تدريباتهما اللياقية بالجري حول الملعب.