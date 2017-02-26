الاتحاد يجتاز جدة بثلاثية العكايشي وكهربا

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 February 2017 - 22:28 pm

تغلب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ضيفه نادي جدة الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى3/1.



وافتتح التسجيل أولاً المصري محمود كهربا، وعزز ذات اللاعب النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الثاني، ومن ثم قلص جدة النتيجة من ضربة الجزاء، ليختتم المهاجم التونسي أحمد العكايشي أهداف المباراة بالهدف الثالث.



ويستعد الاتحاد من خلال هذه الودية وودية آخرى يوم غد الإثنين أمام حراء، لمباراتي الهلال ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين، ونهائي كأس سمو ولي العهد أمام النصر يوم الجمعة 10 مارس من الشهر القادم.