مشعل بن ماجد يترأس اجتماع ماراثون جدة الـ13

جدة ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

يترأس الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة صباح اليوم الإثنين اجتماع اللجنة العليا لماراثون جدة 2017م في دورته الثالثة عشرة والذي تنظمه جمعية البر بجدة بهدف دعم أنشطتها وبرامجها الخيرية.

ويستعرض الاجتماع الخطة التنظيمية للماراثون الذي سيقام بجدة يوم الجمعة المقبلة، كما يستعرض استعداداته ومسارات السباق المخصصة لمختلف الفئات والتي تشمل مسار "البر" ومسافته 4 كلم، ومسار "مازدا" للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار "نسما" للعموم والكراسي المتحركة ومسافته 21 كلم، كما يستعرض الاجتماع المهام المناطة بالجهات الحكومية والمشرفة على الماراثون والجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات المبكرة للماراثون بهدف ضمان مواصلة النجاحات التي حققها طيلة الأعوام الماضية والتي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة، ويعتبر أبرز الأنشطة الموسمية لجمعية البر بجدة والحدث الرياضي الأكثر حضوراً في جدة عروس البحر الأحمر.

يذكر بأن ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر بجدة حقق طيلة الإثني عشر عاماً السابقة العديد من النجاحات المتتالية التي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة.. حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة، وشهد العام المنصرم مشاركة أكثر من 17 ألف عداء من مختلف الأعمار شاركوا في مساراته المختلفة.