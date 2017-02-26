عبد الله بن مساعد يناقش قضايا الهيئة و”الأمن الرياضي”

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الأحد في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ميشيل هيرشمان الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي وأحمد العصيمي رئيس وحدة القانون في المركز الدولي للأمن الرياضي، جرى خلال اللقاء تباحث عدد من القضايا المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي، وحول سبل تعزيز التعاون لما يخدم الرياضة في المملكة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالطيف الهريش وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة و عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.