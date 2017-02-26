انطلاق منافسات الصالات بجامعة تبوك

تبوك ـ واس | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

انطلقت اليوم بطولة مدير جامعة تبوك لكرة قدم الصالات التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة وتشارك فيها 14 كلية، وتستمر لمدة عشرة أيام في الصالة الرياضية في المدينة الجامعية .

وأوضح الدكتور عائض الحربي عميد شؤون الطلاب أن الفائز في البطولة سيشارك في بطولة كرة القدم للصالات على مستوى الجامعات السعودية التي تقام في المنطقة الشرقية، مؤكداً حرص العمادة على تنظيم الأنشطة المختلفة ومنها الرياضية التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب التعليمية والبدنية .