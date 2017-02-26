فيفاء بطلا لطائرة الناشئين

جيزان ـ واس | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

احتفى مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان أمس بختام الموسم الرياضي لكرة الطائرة للعام الحالي وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وكرّم إبراهيم الرياني مدير المكتب الفرق الفائزة التي جاءت في درجة الناشئين بحصول نادي فيفاء على المركز الأول، وفي المركز الثاني بيش والثالث اليرموك، أما في درجة الشباب فقد حقق نادي بيش المركز الأول وحلّ الأمجاد ثانيا وفيفاء ثالثا، وفي الدرجة الثانية حقق نادي اليرموك المركز الأول وجاء بيش ثانيا وفيفاء ثالثا.