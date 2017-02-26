حذر الدكتور خالد العمري استشاري طب الأسرة والمجتمع في مدينة الملك فهد الطبية من تقلبات الجو في الأيام الأخيرة من فصل الشتاء التي تستمر 13 يوميًا، ويكثر فيها الغبار وتنتشر معها بعض الأمراض مثل: نزلات البرد، والأنفلونزا، و