اختتام دورة تحليل الأداء الرياضي
المدينة المنورة - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am
اختتمت أمس دورة "تحليل الأداء الرياضي" (DARTFISH) والتي نظمها معهد إعداد القادة، بمشاركة 25 مدرباً وطنياً في مختلف الألعاب، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمدينة المنورة، وذلك بقاعة التدريب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وتهدف الدورة التي قدمها المحاضر البحريني المعتمد الدكتور محمود فخرو إلى تحليل الأداء الرياضي وفق تقنية برنامج "الدارت فيش" لتحقيق الفائدة المرجوة للمدرب الوطني في تطوير مهاراته في مجال التدريب الرياضي لمختلف الألعاب .