اليوم.. إسدال الستار على دورة مهارات الكاراتيه

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

يقيم الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اليوم الإثنين حفل تخرج دورة (تعليم مهارات الكاراتيه) لمنسوبي القطاعات الأمنية برعاية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المسئولين في القطاعات الأمنية والجهات الرياضية.

من جانبه، لفت العقيد سلطان الودعاني الأميـن العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي إلى أن هذه الدورة يأتي تنظيمها ضمن خطة نشاط الاتحاد لعام 1438هـ المشتملة على العديد من الأنشطة والبرامج الرياضية والتدريبية التي تهدف في المقام الأول إلى تقديم ما يمكن رجال الأمن من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه وخاصة التي تخص مهامهم العملية.