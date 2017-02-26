تأهيل 200 سعودي لقيادة القطارات

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

التحق مؤخراً 88 شاباً سعودياً بالعمل في مجال الخطوط الحديدية ليكونوا نواة توطين صناعة وتشغيل الخطوط الحديدية بالمملكة بعد إنهاء تدريبهم بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) في مدينة بريدة الذي تشغله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

وأشار المهنـدس عبــد العزيز الصقير مدير عام المعهد أن هؤلاء الشباب الذين التحقوا بالعمل في شركة سار سيدعمون احتياج سوق العمل بالسعودية من الشباب المؤهل لشغل فرص العمل التي يتيحها هذا القطاع الهام .

وأضاف الصقير " سيقوم المعهد بتخريــج دفعـات جديدة خلال الفترة المقبلـة حيث يبلغ عــــدد المتدربــين حالياً بالمعهد 230 متدربا ، يتمّ تدريبهم في خمسة تخصصات وهي: ( قيادة القطار ـ الاتصالات والإشارات ـ صيانة البنية التحتية ـ صيانة القاطرات والعربات ـ خدمة المحطات والركاب ).