استشاري يحذّر من أمراض الـ13 يوما

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

حذر الدكتور خالد العمري استشاري طب الأسرة والمجتمع في مدينة الملك فهد الطبية من تقلبات الجو في الأيام الأخيرة من فصل الشتاء التي تستمر 13 يوميًا، ويكثر فيها الغبار وتنتشر معها بعض الأمراض مثل: نزلات البرد، والأنفلونزا، ونوبات الربو، خاصة عند الأشخاص المصابين بحساسية الربو، وجفاف البشرة، وحساسية الجلد، وجفـــاف اليدين، والنزلات المعوية.

وأوضح العمري أنه خلال هذه الأيام يكثر انتشار أمــراض التهـاب الحلـق، وارتفاع درجة الحــرارة، والزكام، وآلام البطـن، والاســـتفـراغ، والإسهال، بســبب عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مبينًا أن نزلات البرد هي الأعلى نتيجة أحد الفيروسات التي تتسبب في نقص المناعة للأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، مما يسبب العطاس والزكام والتهابات الشعب الهوائية.