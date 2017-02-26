آسف يا سالم.. لم أقصد إصابتك

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

لم يجد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال وسيلة أفضل من الاعتذار لزميله سالم الدوسري بعد أن أعاقه في التدريبات الأخيرة التي تسبق لقاء الريان القطري يوم غد الثلاثاء في المباراة المدرجة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وكان الدوسري للتو عائدا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قبل أن يدخل مرانه الأول ويستقبله جحفلي بالإصابة من جديد.

وبحسب مقربين أكد

لـ " الرياضية" أن المدافع قدم اعتذاره عن الضربة غير المقصودة التي وجهها لزميله والتي جعلته يبتعد عن المستطيل الأخضر، واحتضنه وتأسف منه. ولم تحدد إلى الآن إمكانية مشاركة سالم الدوسري مع فريقه في مباراة الغد أمام الفريق القطري.