100 ألف رسالة في حملة "شكرا جنودنا البواسل"

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 00:00 am

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس المرحلة الثانية من حملة (شكرا جنودنا البواسل) المنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي، عبر إرسال أكثر من مئة ألف رسالة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وأوضح علي العبدلي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الحملة التي انطلقت اليوم من الجوامع الرئيسة في منطقة مكة المكرمة وتستمر لأسبوع بمشاركة منسوبي الفرع، تتضمن رسائل الدعم والشكر لما يقومون به، كذلك زيارة ميدانية للجنود بمنطقة (نجران) .

وأبان أن حملة الرسائل والتواقيع تشمل المصلين في الجوامع الكبيرة في المنطقة، وذلك لفتح باب المشاركة للمواطنين في دعم جنودنا المرابطين، وتمكين الراغبين من رواد الجوامع كتابة رسائل التأييد والدعاء والشكر والثناء لهم، من خلال طباعتها بسجل مميز في الهدايا.