طاقمان أجنبيان ضمن حكام الجولة 20 من "جميل"

الرياض ــ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 14:05 pm

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين والمقرر إقامتها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من مارس المقبل.



ووفقاً للجنة فإن مباراة الاتفاق والرائد التي ستقام يوم الخميس المقبل سيديرها الحكم عبدالرحمن السلطان فيما سيدير مباراة الباطن والوحدة التي ستقام الجمعة الحكم خالد الطريس ، وسيدير الحكم تركي الخضير مباراة النصر والفيصلي في نفس اليوم.



واسندت اللجنة إدارة مباراة التعاون والقادسية التي ستقام السبت لطاقم تحكيم اجنبي فيما سيدير الحكم فهد المرداسي مباراة الفتح والشباب وخالد صلوي مباراة الخليج والأهلي.



وستختتم الجولة بمباراة الاتحاد والهلال والتي سيديرها أيضاً طاقم تحكيم أجنبي.